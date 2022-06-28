SEDEC 2022 başladı - Son Dakika
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SEDEC 2022 başladı

28.06.2022 11:57
SEDEC 2022 başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik gelişmelerin birlikte iş yapma kültürünü gerekli kıldığını belirterek, sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyonların ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasının yanı sıra yeni iş birliklerine de zemin hazırlanmasına vesile olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik gelişmelerin birlikte iş yapma kültürünü gerekli kıldığını belirterek, sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyonların ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasının yanı sıra yeni iş birliklerine de zemin hazırlanmasına vesile olduğunu kaydetti.

Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SEDEC 2022, Ankara Congresium'da başladı.

Erdoğan, açılış için gönderdiği yazılı mesajla, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Çağın güvenlik paradigması, siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, teknolojik ve çevre faktörlerini içerecek şekilde genişlediğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın, dünyadaki siyasi krizlerin ve sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu durum bizim her alanda kendimizi sürekli teyakkuz halinde tutmamızı, gücümüzü artıracak yöntemler geliştirmemizi beraberinde getirmektedir. Biz de hükümet olarak bu amaçla son 20 yılda savunma sanayi alanına çok büyük yatırımlar yaptık. Göreve geldiğimizde yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık oranını, attığımız adımlarla yüzde 30'lar seviyesine kadar indirdik. İhracatımız ise 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan bir noktaya geldi. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasındayız. SİHA'ların başarılarıyla birlikte ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilginin de günden güne arttığını görüyoruz. Öte yandan teknoloji, farklı boyutlara sahip olması sebebiyle, iş birliğini, ortak çalışmayı ve birlikte iş yapma kültürünü gerekli kılmaktadır. Sektör temsilcilerini bir araya getiren bu tür organizasyonların bir yandan ürünlerin tanıtımına ve pazarlamasına katkıda bulunurken, diğer yandan yeni iş birliği zeminlerinin oluşturulmasına da vesile teşkil ettiğine inanıyorum."

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ATO Başkanı Baran'dan 'savunma sanayinin yanındayız' mesajı Açıklaması ATO Başkanı Baran'dan 'savunma sanayinin yanındayız' mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEDEC 2022 başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SEDEC 2022 başladı - Son Dakika
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