Fuar alanı
Sahil Güvenlik Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar
Jandarma Genel Komutanlığı standı ve sergilenen teçhizatlar
Emniyet Genel Müdürlüğü standı ve sergilenen teçhizatlar
AFAD ve TUSAŞ standı
Ziyaretçilerin bilgi alması
İnsansız hava araçları ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SEDEC 2022, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, savunma sanayi şirketlerinin stantlarını gezerek bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da devam ediyor - Son Dakika