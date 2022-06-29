İnsansız hava araçları ANKARA - Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SEDEC 2022, ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor. Ziyaretçiler, savunma sanayi şirketlerinin stantlarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da devam ediyor - Son Dakika

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