SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak - Son Dakika
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SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak

27.04.2022 12:58
SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak

Güvenlik sektöründeki yerli üreticileri Türkiye ve yurt dışındaki ihtiyaç makamları ile buluşturmaya hazırlanan SEDEC 2022'ye dünyanın dört bir yanından katılım sağlanacak.

Güvenlik sektöründeki yerli üreticileri Türkiye ve yurt dışındaki ihtiyaç makamları ile buluşturmaya hazırlanan SEDEC 2022'ye dünyanın dört bir yanından katılım sağlanacak.

SEDEC organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli atılımla büyüyen ve gelişen güvenlik sektöründeki firmaları, yerli ve yabancı ihtiyaç makamlarıyla, satın alma heyetleriyle buluşturacak SEDEC 2022, ATO Congresium'da 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

SEDEC Üst Yöneticisi Murat Doruk, etkinlik tarihi yaklaştıkça tüm dünyadan SEDEC'e olan ilgi ve katılımın arttığını ifade etti.

Doruk, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Çekya, El Salvador, Endonezya, Estonya, Filipinler, Fransa, Gambiya, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Katar, Kazakistan, Kenya, Kore, Kuveyt, Letonya, Libya, Lübnan, Makedonya, Meksika, Mısır, Moğolistan, Pakistan, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Sırbistan, Slovenya, Sudan, Ürdün, Vietnam'dan yetkililerin SEDEC'te yer alacağının kesinleştiğini bildirdi.

Katılımcılara ilişkin de bilgiler veren Doruk, şunları kaydetti:

"Etkinliğe dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin güvenlik ve savunma hizmeti veren birimlerinden; güvenlik ve koruma bakanı, savunma bakanlığı sekreteri, kurmay başkanları, özel harekat birimi başkanı, karakol müdürleri, içişleri bakanlığı müşaviri, operasyon bölüm başkanı, genel direktör, genel müdür, silahlanma müdür yardımcısı, sahil güvenlik genel müdürü, sınır muhafızları genel müdürü, lojistik direktörü gibi yetkililer geliyor. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve bunlara bağlı kuvvet, başkanlık ve genel müdürlüklerindeki yetkililer gerekse dünyanın her yerinden gelen benzer birim ve yetkililerle sanayicilerimizi buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliğinin desteğiyle organize edilen SEDEC 2022'de, anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik sistemleri ve savunma tedarik zinciri konularında güvenlik sektörünün geleceğine yön veren adımlar atılacak.

Etkinlik, önceden planlanan ikili iş görüşmeler (B2B) kapsamında yabancı orijinal ekipman üreticileri ile birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk güvenlik ve savunma sanayisi firmalarıyla buluşturacak.

Türk firmalarının, özellikle KOBİ'lerin, yetenekleri ve başarıları, yabancı misafirlere daha yakından tanıtılacak. Etkinliğin ilk gününde anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik sistemlerinin tedarik zinciri konularını kapsayan konferans da gerçekleştirilecek.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Vietnam, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SEDEC güvenlik sektöründeki yerli firmaları dünya ile buluşturacak - Son Dakika


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