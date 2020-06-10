"Sedef Hasta Okulu"nda Kovid-19 pandemi döneminde hastalık süreci konuşuldu - Son Dakika

"Sedef Hasta Okulu"nda Kovid-19 pandemi döneminde hastalık süreci konuşuldu

Sedef Hasta Okulu'nda Kovid-19 pandemi döneminde sedef hastalığı süreci konuşuldu.

Sedef Hasta Okulu'nda Kovid-19 pandemi döneminde sedef hastalığı süreci konuşuldu.

Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu moderatörlüğünde, www.kongretv.net adresinden canlı yayınlanan Sedef Hasta Okulu'nda sedef hastalarının alması gereken tedbirlerden bahsedildi.

Prof. Dr. Serdaroğlu, dünyayı ektileyen Kovid-19 salgını döneminde sedef hastalarının da tedirgin olduğunu ifade etti.

Sedef hastalığının birçok hastalığı bünyesinde barındırdığını dile getiren Serdaroğlu, "Son 10 yıldır çok daha etkili, ciddi, akıllı ilaçlar kullanıyoruz. Bu tedaviler çok önemli. Bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi sedef hastalarının da hijyenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bazen abartıya kaçılabiliyor ve ciltte tahrişe neden oluyor." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi İstanbul Sultan 2. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Doğan, sedef hastalarının da herkes gibi ellerini 20 saniye boyunca yıkaması gerektiğini söyledi.

Ellerin ılık suyla yıkanmasını tavsiye eden Doğan, "Sıcak suyla yıkanması durumunda ellerde kuruma ve egzama oluşma riskini arttırır. Birçok sedef hastasının ellerinin üzerinde de lezyonlar olabilir. Eğer ellerdeki lezyonlar devam ediyorsa mutlaka doktorlarına danışıp bunların giderilmesi için tedavi olmaları gerekiyor. Bu bölgelerde egzama oluştuğu zaman deri bütünlüğü bozulabiliyor. Deri bütünlüğü bozulduğu zaman ağız ve burundan virüsler girdiği gibi bu çatlaklardan da virüs girme riski oluşabilir." ifadelerini kullandı.

"Sedef hastalığı tek başına Kovid-19 için risk oluşturmuyor"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Borlu ise sedef hastalarının Kovid-19 salgını sürecinde tedirgin olduğunu dile getirdi.

Borlu, sedef hastalarının eşlik eden başka hastalıkları yoksa risk oluşturmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Sedef hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmı bağışıklığı azaltan ilaçlar grubunda olduğu için elbette şüphe uyandırıyor. Bu nedenle biz klasik ilaçların kullanımını tedirgin edici bulmuştuk. Zaman içinde bütün ülkelerden de bu ilaçların kullanımının hastalığın şiddetini ya da yakalanma riskini arttırdığına dair bir bilgi gelmedi. Bir enfeksiyon durumunda bağışıklığı azaltıcı ilaçların bırakılması gerekir. Biz de bu mantıkla eğer semptom geliştirmişlerse ilaçları bırakmalarını önerdik."

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan da salgın döneminin kronik hastalar için takibin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pandemi hastanesiydik ama poliklinik kısmı salgın kliniklerinden uzak olmasına rağmen hasta bakımı oldukça kısıtlanmıştı. Hastalarımızın bir kısmı bu dönemde bize ulaşamadılar. Sağlık Bakanlığı kronik hastaların ilaçlarını doğrudan eczanelerden temini imkanı sağladığı için de hastaların bir kısmının tedaviye devam ettiğini biliyoruz. Bir kısmının da kendi inisiyatifleriyle farklı uygulamalar yaptığını biliyoruz. Hastalarla telefon ve sosyal medya aracılığıyla görüştük. Pandemi bu kronik hastalar için tele tıp, tele takip uygulamalarının ne kadar gerekli olduğunu da açığa çıkardı."

Sedef Hafta Okulu'na katılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Engin, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Didar Balcı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Canpolat da soruları cevapladı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sedef Hasta Okulu'nda Kovid-19 pandemi döneminde hastalık süreci konuşuldu - Son Dakika

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