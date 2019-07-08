Son Dakika Haberleri: Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi
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Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi

32 dakika önce

Sedef İybar tarafından hazırlanan Pikan Cevizli Tarçınlı Kek tarifini

Sedef İybar'dan lezzetli bir yaz tarifi, System.String[]

Tatlının hayatlarımızdaki önemi kuşkusuz yadsınamaz. Doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamalar. Her özel gün tatlıyla taçlandırılır. Sedef İybar da bahar çay saatlerini, pikan cevizli tarçınlı kekle daha özel kılıyor.

Malzemeler:

100 gr pikan cevizi

3 yumurta

100 gr un

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı

Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın

Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın

Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin

Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün

175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin

Soğumasını bekleyin

***Dilerseniz üzerine bir parça krema da ekleyebilirsiniz

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: Bültenler
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