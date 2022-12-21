Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'a 35 bin TL manevi tazminat cezası verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'a 35 bin TL manevi tazminat cezası verildi

21.12.2022 14:10
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'a 35 bin TL manevi tazminat cezası verildi

Konuk olduğu televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği öne sürülen Sedef Kabaş'ın 35 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

Sedef Kabaş'ın ocak ayında katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Ömer Faruk Karagüzel ve Ferah Yıldız, müvekkillerine hakaret edildiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

HAKARET VE İFTİRA SUÇLAMASI

Dilekçede, davalı Sedef Kabaş'ın, televizyon programındaki ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik ağır hakaret ve iftirada bulunduğu belirtildi. Kabaş'ın, düşüncelerini ifade etme, eleştiri hak ve görev sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ifadelerle Erdoğan'ı karalamaya yönelik mesnetsiz ithamlarının kabul edilmesinin ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulanan dilekçede, Erdoğan'ın, kendisini yıpratmaya yönelik bu paylaşımlarla toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakıldığı kaydedildi.

Dilekçede, davanın kabulüne karar verilerek, 250 bin liralık manevi tazminatın, programın yayınlandığı 14 Ocak 2022'den itibaren yasal faizi ile Sedef Kabaş ve ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar'dan tazmin edilmesi istendi.

35 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Davanın kabulüne karar veren İstanbul 41. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyayı karara bağladı. Mahkeme, davalı Sedef Kabaş'ın, 35 bin liralık manevi tazminatı haksız fiil tarihi olan 14 Ocak 2022 itibarıyla işleyecek olan yasal faiziyle davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ödemesine karar verdi.

Davalı Fırat Sakar'a karşı açılan davanın reddine karar veren mahkeme, ABC Radyo, Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'nin de 25 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

Kabaş, olay tarihinde kullandığı ifadeler nedeniyle açılan ceza davasından da "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Sedef Kabaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'a 35 bin TL manevi tazminat cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'a 35 bin TL manevi tazminat cezası verildi - Son Dakika
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