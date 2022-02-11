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Sedef Kabaş'a hapis talebi - Son Dakika

Sedef Kabaş'a hapis talebi

11.02.2022 20:12
Sedef Kabaş'a hapis talebi

Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 11 yıl 8 aya...

Sedef Kabaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müşteki', İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'mağdur' olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Kabaş'ın konuşmasının yer aldığı program çözümü ve sosyal medya hesaplarının incelendiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Kabaş'ın kamusal tartışmaya katkı sağlamayan, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığını küçük düşürmeye yönelik ifadelerde bulunduğu, bu ifadelerin damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu aktarıldı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinin şeref ve saygınlığına alenen saldırı mahiyetinde olduğu, açıklanmasında kamu yararının olmadığı, somut olayda hakarete varmadan eleştirisel düşüncesini açıklama imkanı olmasına rağmen hakaret içerikli sarf edilen söz ve beyanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı damgalama amacı taşıyan, nefrete kışkırtma ihtimali olan ve hoş görülebilir bir seviyenin üstünde eleştiri sınırını aşan nitelikte olduğu ile basın ve ifade özgürlüğünden yararlanılamayacağı kaydedildi. İddianamede, Kabaş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve bakanlar Soylu ile Karaismailoğlu'na yönelik sözleri dolayısıyla ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

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Süleyman Soylu, Sedef Kabaş, Hakaret, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedef Kabaş'a hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedef Kabaş'a hapis talebi - Son Dakika
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