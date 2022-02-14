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Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi - Son Dakika

Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

14.02.2022 17:42

Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Sedef Kabaş hakkında iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş'ın zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri dolayısıyla ise 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 4 yıl 1 aydan 11 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianame, gönderildiği İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheli Kabaş, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir - Sema Demir/ İHA)

Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi
Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi
Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi

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cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Cumhuriyet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sedef Kabaş iddianamesi kabul edildi - Son Dakika


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