Üye Girişi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika

Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi

24.01.2022 15:45
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Kabaş'ın 22 Ocak gece yarısından sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği isnadıyla polisler tarafından gözaltına alınıp İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve 3 sayfadan ibaret ifadesinin saat 13.30'da bittiği bildirildi.

Kabaş'ın tutuklanmasının AHİS ve AİHM içtihatları ve Anayasa'ya aykırı olduğu savunulan dilekçede, Kabaş'ın tahliye edilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Dilekçede, belgeye dayanmadan bir kişi hakkında "kaçacak", "saklanacak" gibi asılsız iddialarda bulunmanın da iftira ve hakaret niteliği taşıdığı savunuldu.

Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret kastıyla bir söz söylemediği iddia edilen dilekçede, "Ancak müvekkilimin sözlerinden büyük bir zorlamayla suç oluşturulmak istenmektedir. Bu isnatlarla sorgulamalar, davalar açılması ve hatta mahkumiyet kararları verilmesi fikir hürriyetinin, ifade hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğurur ki demokratik hukuk devletinde kabulü mümkün değildir." görüşüne yer verildi.

Dilekçede, Kabaş'ın tutukluluğunun kaldırılarak tahliye edilmesi istendi.

Olay

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe bu suçtan 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

"Cumhurbaşkanına hakaretten" daha önce ceza almış

Sedef Kabaş hakkında, 7 Mayıs 2018'de sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda 30 Mayıs 2019'da Sedef Kabaş'ı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Sedef Kabaş'ın yargılama sürecinde pişmanlık gösterdiği ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğu gerekçesiyle hapis cezasının ertelenmesine karar vermişti.

Mahkeme, hazırladığı gerekçeli kararında Sedef Kabaş'ın paylaşımında sarf ettiği sözlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediğinin açık olduğunu ve hakaret içerdiğinin anlaşılması nedeniyle cezalandırıldığını açıklamıştı.

Sedef Kabaş'ın aldığı cezaya yaptığı itiraz ise reddedilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Kabaş'a verilen 11 ay 20 günlük hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu. Dava dosyası Kabaş'ın temyiz başvurusu üzerine Yargıtaya gönderilmişti.

Öte yandan, Sedef Kabaş hakkında yine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle ayrı bir soruşturma daha yürütülüyor.

YORUMLAR
500

Sedef Kabaş, İstanbul, Hakaret, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika


Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı         
15:41
Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış! Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor         
14:54
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:55:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement