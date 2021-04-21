SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR - Son Dakika

SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR

21.04.2021 09:36

İZMİR'de 40 yıllık sedefkar Mehmet Ağca (51), tespihten rahleye, mücevher kutularından sehpa ve abajur gövdelerine kadar çok sayıda ürünü alıcısıyla buluşturuyor.

İZMİR'de 40 yıllık sedefkar Mehmet Ağca (51), tespihten rahleye, mücevher kutularından sehpa ve abajur gövdelerine kadar çok sayıda ürünü alıcısıyla buluşturuyor.

Sedef kakma sanatı ustası Mehmet Ağca, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki atölyesinde tespihten rahleye, mücevher kutularından sehpa ve abajur gövdelerine kadar çok sayıda ürünü alıcısıyla buluşturuyor. Atölyesinde uzun saatler çalışan Ağca, sedef parçalarını ahşap üzerine açılan çukur veya oymalara yerleştiriyor. Aslen Gaziantepli olduğunu anlatan Ağca, çocukluğundan beri bu sanat dalına ilgi duyduğunu söyleyerek 40 yıllık sedefkar olduğunu dile getirdi. Ağca, Doğup büyüdüğüm Antep sokaklarında gezerken bu işleri yapanları gördüm. Bir ustanın yanına girdim. Annemler 'eti senin kemiği benim' diyerek beni bıraktılar. Ustaların yaptığı sanata bayılıyor, kapılarında beni çağırsınlar diye bekliyordum. Hevesli olduğumu görünce çağırdılar. 18 yıl bir fiil çalıştım dedi.

Ağca, atölyesinde çalışırken zamanın nasıl geçtiğini unuttuğunu belirterek şöyle konuştu

Çocukluğumdan beri hep olmayanı başarmak istedim. Benim yaptığım ürünü bir başkası yaparsa hemen branş değiştiririm. Bir deniz ürünü olan sedefi önce kırar, tıraşlarsınız sonra oymuş olduğunuz ahşabın şekline göre yerleştirirsiniz. Bu oldukça meşakkatli bir iş. Çalışma süresi yok. Ne zaman böyle iştahlı olsam, ruh halim uygunsa, işe bir başlarım bir bakarım 12-13 saat çalışmışım. Yani bu 8 saatlik bir mesai değildir.

'BELİRLİ BİR KİTLE SATIN ALIYOR'

Sedef kakma sanatına ilginin sürdüğünü ifade eden Mehmet Ağca, gençlerden ziyade yetişkin yaş grubunun öğrenmeyi istediğini kaydetti. Ürünlerin maddi değerinin oldukça yüksek olduğunu belirten Ağca, Bu sanata ilgi var. Öğrenmek isteyen çok fakat genç yok. Hep 50 yaşın üzerindekiler hobi amaçlı geliyor. Ben de hobi olsun diye öğretmek istemiyorum. Ama çok hevesli ve cana yakın biriyse kafalarımız da uyuştuysa ücret almadan ders veriyorum. Bu ürünler tamamen lükse kaçtığı için alıcı biraz zor bulunuyor. Özellikle pandemi yüzünden insanlar gıdaya önem veriyor. Hobi işi biraz lüks. Satışlar durdu şu an. Belirli bir kitle var; sanata düşkün, maddi durumu iyi. Yalnızca onlar alıyor diye konuştu.

Bu sanat dalını bir iş olarak görmediğini söyleyen Ağca, eline zımparayı aldığında zamanın nasıl geçtiğini unuttuğunu belirterek şöyle devam etti

Bu benim için bir iş değil. Geçimimi sağlamak zorundayım. Ama para ikinci planda. Elbette parasız da olmaz. Gümüş, sedef dolar üzerinden alınıyor. İşe daldığım zaman dünyayı unutuyorum. Güzel hayaller kuruyorum. Elimdeki işi yaparken bir sonraki hazır oluyor. Bunu yaptım ama bir dahakine şunu kullansam daha iyi olur diye düşünüyorum. Sipariş üzerine çalışıyorum. Sipariş yoksa kendi vitrinime çalışıyorum. Çünkü vitrine ürün yapmaz, insanlara ürün göstermezsem ne yaptığımı bilemezler. Bu yaştan sonra bir beklentim yok. Devlet büyüklerine rica ediyorum. Sanatçının değerini bilsinler. Üretim olmazsa her şey biter.

SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR
SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR

Sedef kakma sanatı, Gaziantep, Kemeraltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Polisi bile şoke etti! Camları filmli metruk binayı pavyona çevirmişler Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'da kurmaylarına talimatı verdi: Çıkın, 128 milyar doları anlatın Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı Kabine'de beklenen revizyon! 3 bakanlığa atama yapıldı, 2 bakan görevden alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti         
10:14
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir Kulisler bu iddiayı konuşuyor: 23 Nisan'da 3 günlük bir tam kapanma gelebilir         
09:45
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor         
09:42
Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı Masumlar Apartmanı'nda yürekleri ağza getiren sahne! Anıl, Gülben'i terasta köşeye sıkıştırdı         
09:12
Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti Seyir halindeki otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla öndeki aracı itti         
08:54
Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi Gülay Sevigen'in ailesinden eski eşi Gökhan Özen'e yasak geldi         
07:55
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu         
03:13
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı, yerine Mehmet Muş atandı         
01:35
GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız         
23:06
Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi Emniyet'ten 'karton toplayıcısı' açıklaması: Sokak kısıtlamasından ceza kesilmedi         
22:55
Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor         
22:53
Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı         
19:04
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı         
17:59
Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti         
17:24
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 10:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SEDEF USTASI SANATINI SEVEREK YAPIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei