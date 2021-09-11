Sedef ve birçok cilt hastalığı bağırsaktan kaynaklanıyor - Son Dakika

Sedef ve birçok cilt hastalığı bağırsaktan kaynaklanıyor

Eczacı Reyhan Aliusta, "Birçok hastalığın sebebi vücut içerisine yapan toksin madde kaçağı"

ANKARA - Sedef ve cilt hastalıkları için geliştirdiği gıda takviyesi ile tedavi etmeye çalışan Eczacı Reyhan Aliusta, "Biz sadece bağırsağı düzelterek bu tip hastalılarda başarı sağlıyoruz" dedi.

27 yıldır aktif eczacılık yapan ve son 10-11 yılını sedef öncelikli olmak üzere çeşitli cilt hastalıkları için ürün geliştirmekle geçiren Reyhan Aliusta, "Özellikle birçok otoimmün hastalığı yani bağışıklık sistemi hücrelerinin kendine zarar verdiği hastalıklarda, bağırsak sağlığı düzelmediği sürece yani bağırsak sağlıklı olmadığı sürece bu tip hastalıkları vücudun yenmesi çok zor. Özellikle sedef egzama ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında bağışıklık sistemi kendi kendine zarar veriyor. Bu da dışardan krem sürmekle geçmez. Özellikle uzun süre kullanılan kortizonların cilde çok yan etkisi oluyor. Biz sadece bağırsağı düzelterek bu tip hastalılarda başarı sağlıyoruz. Sadece bağırsak ve bağırsağımızdaki mikrobiyotayı düzeltiyoruz. Yani bağırsak florasını düzeltiyoruz. Bağırsak hastalıkları tedavi edebiliyor. Ürünün içerisinde akasya ağacında çıkan bir reçine var. Bu reçine prebiyotik, yani bizim faydalı bakterilerimizin sevdiği bir gıda aslında. Mide asidinde sindirilmeden bağırsağa geliyor ve insan midesi bunu sindiremiyor. Bağırsağa geldiğinde de bağırsakta işlevini görüyor. Aslında vücudumuzda öyle güzel bir sistem var ki, bağırsağı düzelttiğimizde bağırsak hastalığı yenebiliyor. Devitale Splus bir gıda takviyesi ilaç değil. Bitkisel, içerisinde kortizon yok. Tamamen yerli ben ve ekibimin sentezlemiş olduğu bir ürün. Bağırsak sağlığını düzeltiyor. Ama biz bağırsağı düzelttiğimizde birçok hastalık da düzelmiş oluyor" diye konuştu.

Birçok hastalığın sebebi vücut içerisine yapan toksin madde kaçağı"

Ürünün etkilerini anlatan Aliusta, " Şöyle bir etkisi var; detoks yapıyor, prebiyotik dediğimiz iyi bakterilerimizi besliyor, büyütüyor. ve sıvama dediğimiz bağırsak içerisindeki toksik maddelerin kana karışmasını engelliyor. Bağırsağımızda şöyle bir özellik var yaratılışımız itibariyle bağırsağımızda toplu iğnenin milyonda biri kadar delikler var, oradan vitamin ve mineraller kan dolaşımına geçebiliyor. Diğer sindirilmemiş gıda parçaları var bunlar kan dolaşımına geçmiyor. Sindirilmemiş gıda parçalarının kan dolaşımına geçmemesi gerekiyor. Sadece vücut içerisinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller emiliyor toksin maddeler vücuttan atılıyor. Bağışıklığı bozuk olan kişilerde bu bağırsak geçirgenliği dediğimiz olay oluyor. ve buradaki toksin maddeler vücut içerisine kaçak yapıyor. Birçok hastalığın sebebi vücut içerisine yapan bu toksin madde kaçağı. Biz bu toksin madde kaçağını engellediğimizde birçok hastalığın da önüne geçilmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

"Gebe olmam çok zordu"

Daha önce İhlas Haber Ajansının yaptığı haberi görerek Reyhan Aliusta' ya ulaşabildiğini söyleye Ece Çimen ise, " 6 yaşından beri sedef hastasıyım. İhlas Haber Ajansının yapmış olduğu bir haber sayesinde Reyhan hocamla tanışma fırsatı yakaladım. Muhabir arkadaşlar sağolsun yardımcı oldular. Daha sonra bu ürünü kullanmaya başladım. Sedef hastalığı ve Haşimato hastalığının bağırsaktan kaynaklandığını hocamdan öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Çok fazla kortizon kullanmıştım. Çok ağır ilaçlar kullandım. Hem sedef için hem alerjiler için. Çok zor bir süreçten geçtim. Ama ürünü kullanmaya başladıktan sonra bağırsaklarım düzeldikçe tüm şikayetlerim de azalmaya başladı. Sedef hastalığım tamamen geçti. Haşimato için ilaç kullanıyordum minimalize indi. Çok ağır alerji hapları kullanıyordum onları artık bıraktım kullanmıyorum. ve gebe olmam çok zordu bunlardan kaynaklı şuan 9 aylık gebeyim. Beslenmem zaten çok kötüydü. Bu da zaten geçirgen bağırsağın ilk sebeplerinden birisiymiş bunu da bilmiyordum. Ama şuan çok rahatım. İlaçları her şeyi bıraktım ürün bana çok faydalı geldi. Ürün sıvı bir gıda takviyesi beni en çok cezbeden de oydu zaten" şeklinde konuştu.