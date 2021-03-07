Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası - Son Dakika

Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası

07.03.2021 09:45

Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor.

Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası

GAZİANTEP - Erkek mesleği olarak bilinen sedef kakma sanatının tek kadın ustası olan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaptığı eserlerle ailesinin geçimini sağlıyor.

Gaziantep'te yaşayan 44 yaşındaki Nurgül Türkmen, yaklaşık 10 yıl önce kocasından öğrendiği sedef kakma sanatında ustalaşarak dükkan açtı. Kısa sürede yaptığı eserlerle kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayan ve ailesinin geçimini sağlayan Türkmen, tüm kadınlara seslenerek, "Kadın isterse her şeyi yapar" dedi.

Yaklaşık 10 yıl önce eşinden öğrendiği meslekle aile geçimini sağladığı için mutlu olduğunu belirten Nurgül Türkmen, "Ben, 9 yıldan beri sedef mesleğiyle uğraşıyorum. Aileden gelen bir meslek. Bu mesleği eşimden öğrendim. 9 yıldan bu yana da devam ediyorum. Kendi ayaklarınızın üzerinde özgüveninizle, kendinize olan güveninizle ayakta durmak çok güzel bir duygu. Bakırcılar Çarşısı'nda sedef ustası olarak tek kadın ben varım. Kendimle gurur duydum hep. Kendi ayaklarımın üzerinde durduğum için kendimle gurur duyuyorum. Evime destek olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Önce kendilerine güvensinler. Sonra da evlerine destek olsunlar. Hangi meslek olursa olsun her kadın bunu yapmalı. Önce kadın arkadaşlarımız kendilerine güvensinler" dedi.

"Kadınlar isterse her şeyi yapar"

Kendinden örnek vererek kadınların istedikleri her şeyi yapabileceklerini söyleyen Türkmen, "Benim mesela bu meslek işine başlamada en büyük destekçim eşim oldu. Kimseden destek almadan kendi ayaklarımın üzerinde kendi çabalarımla durmaya çalıştım. Mesleği eşimle tanıdım ama mesleğe başladığımda meslekle baş başaydım. O yüzden kadınlar istedikten sonra her şeyi yapar, her şeyin üstesinden gelirler. Kendinize güvendikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Aslında sedef mesleği imalattan çıkması lazım. Ben işlemesini sadece yapıyorum. Bizim sedef işlemeciliği 18 defa elden geçiyor. Tamamını burada yapmamız mümkün değil. Sadece bir kısmını burada yapabiliyorum. İşlemesini kendim yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendi ayaklarımın üstünde durmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim"

Yaşadığı zorlu süreçlerden bahseden ve hiçbir zaman kendi ayaklarının üstünde durmaktan vazgeçmediğini söyleyen Nurgül Türkmen, "Pandemiden önce güzel satışlarımız oluyordu. Yalan iyi bir şey değil, iyi satışlar yapıyorduk. Pandemi bizi biraz etkiledi. Herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi. Çünkü bizim işimiz tamamen turizmcilikle ilgili, turizme dayandığı için tamamen şuan durdu. Ama çok şükür evime çok güzel desteklerde bulunabiliyorum. Kiralarımı ödeyebiliyorum, en azından kendi paramı harcayabiliyorum. Pandemi döneminde de kendi ayaklarımın üstünde durmaktan hiçbir zaman vazgeçmedim. Hiçbir zaman da vazgeçmeyeceğim. Onlar da vazgeçmesin. O yüzden şimdiden bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Her şeyin yolu başarıdan geçer. Kadınlarımız kendilerine güvensinler. Kendilerine güvendiklerinden sonra yapamayacakları hiçbir meslek yok" diye konuştu.

Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası
Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası
Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası
Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası

Gaziantep, Türkmen, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sedefçilik mesleğinin tek kadın ustası - Son Dakika


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