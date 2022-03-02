Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
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Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı

02.03.2022 14:08

Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktıKOCAELİ Kocaeli'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı.

Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı

KOCAELİ Kocaeli'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı.

Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü.

Tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Açığa alınan polis memurlarından A.A. ve O.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, A.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vücudunda kırıklar olan Sedefnur Çağlar ise ameliyata alınmıştı. Çağlar'dan 52 günün ardından sevindiren haber geldi. Bir süre önce uyandırılan Sedefnur Çağlar, beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Çağlar'ın solunum desteği aldığı ve gözleriyle tepki verdiği öğrenildi.

Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı
Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı
Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı

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Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Körfez, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber... Genç kız yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
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