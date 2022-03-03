Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber - Son Dakika
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Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber

03.03.2022 00:57
Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber

Kocaeli'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı.

Kocaeli'de 9 Ocak'ta misafirliğe gittiği 7'nci kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar yoğun bakımdan çıktı.

Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokt'a meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7'nci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı düştü.

Tutuklandı

Olayın ardından harekete geçen asayiş şube ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Açığa alınan polis memurlarından A.A. ve O.Ç. ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, A.A. da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vücudunda kırıklar olan Sedefnur Çağlar ise ameliyata alınmıştı. Çağlar'dan 52 günün ardından sevindiren haber geldi. Bir süre önce uyandırılan Sedefnur Çağlar, beyin ve sinir cerrahi servisindeki odaya alındı. Çağlar'ın solunum desteği aldığı ve gözleriyle tepki verdiği öğrenildi. - KOCAELİ

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Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Körfez, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedefnur Çağlar'dan 52 gün sonra sevindiren haber - Son Dakika


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