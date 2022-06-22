Sedefnur Çağlar'ın sevgilisi için istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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Sedefnur Çağlar'ın sevgilisi için istenen ceza belli oldu

22.06.2022 14:16

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23), 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan sevgilisi A.A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

Kocaeli'de üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23), 7. kattan düşerek ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan sevgilisi A.A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası istendi.

Olay, 9 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3'üncü etap A-11 Blokta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar (23), E.Ş. isimli kız arkadaşıyla birlikte polis memuru sevgilisi A.A'nın evine gitti. Burada Sedefnur, A.A., E.Ş. ve A.A.'nın ev arkadaşı O.Ç. birlikte vakit geçirdi. İddiaya göre, Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Çağlar, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, evde bulunan polis memurları A.A. ile O.Ç.'yi ve E.Ş. isimli genç kızı gözaltına aldı. Polis memurları A.A. ve O.Ç. açığa alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklandı.

"TARTIŞTIK, SONRA BALKONDAN ATLADI"

O.Ç. ve E.Ş. ilk ifadesinde olay anında uyuduklarını ve olayı görmediklerini belirtti. A.A. ise ifadesinde, "Sedefnur, telefonumda kızlarla yazışmalarımı görmüş. Ağlayarak beni uyandırdı, tartıştık, sonra balkondan atladı. Sedefnur daha önce de iki kez intihara teşebbüs etti" diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay boyunca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden Sedefnur, ailesinin isteğiyle memleketi Sivas'a götürüldü. Sivas'taki evinde tedavisine devam edilen Sedefnur'un, sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, A.A.'nın ifadesinde çelişkiler olduğu, olay günü alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu tespit edildiği de göz önüne alınarak, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

(Fehime Kartal - İHA)

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Kaynak: İHA

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