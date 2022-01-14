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Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş - Son Dakika

Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş

14.01.2022 18:16

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evde balkondan düşen üniversiteli Sedefnur Çağlar'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları, Sedefnur'un, kendisiyle evlenmek isteyen Ahmet Ata'nın bu teklifini uyuşturucu kullanması nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Sedefnur'un, incelenen günlüğünde ise Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı ortaya çıktı.

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede pazar günü meydana gelen olayda, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile polis memuru O.Ç'nin evine misafirliğe gitti.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ata, O.Ç. ve E.Ş. ise gözaltına alındı. E.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından, O.Ç. ise savcılıkta ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Ahmet Ata ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ

Alınan numunelerde uyuşturucu kullandığı belirlenen Ahmet Ata, ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile 2 yıl önce tanıştıklarını, bu süreçte kız arkadaşının 2 kez intihar girişiminde bulunduğunu, polis arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendiklerini belirterek, kendisinin uyurken Sedefnur'un cep telefonuna baktığını ve kendisini aldattığını anlayınca tepki gösterdiğini söyledi. Ahmet Ata, Sedefnur'un "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" diyerek göğsüne ve omuzlarına vurduğunu, kendisinin tepki vermediğini sonra hızlıca balkona giderek, aşağı atladığını öne sürdü.

Sedefnur, polis sevgilisiyle uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

AHMET ATA'NIN ÖFKE KONTROLÜ PROBLEMİ VARMIŞ

Entübe edilen Sedefnur'un yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, soruşturma kapsamında arkadaşlarının da ifadeleri alındı. Arkadaşları, Ahmet Ata'nın Sedefnur ile evlenmek istediğini ve sık sık bunu dile getirdiğini belirterek, Sedefnur'un da Ata'nın uyuşturucu kullanması nedeniyle evlenmek istemediğini söyledi. Ayrıca Ahmet Ata'nın öfke kontrolü sorunu yaşadığını, çiftin evlilik konusunda da sık sık tartıştıklarını dile getirdi.

GÜNLÜĞÜNE SEVGİLİSİNİN DEĞERSİZ HİSSETTİRDİĞİNİ YAZMIŞ

Öte yandan polis, Sedefnur'un evinde bulunan günlüğünü incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderdi. 70 sayfalık günlüğün genelinde Sedefnur'un, karamsar tablo çizdiği belirtilirken, alacağı kararlarla ailesini üzmek istemediğini ve annesini çok sevdiğini yazdığı öğrenildi. Sedefnur'un, Ahmet Ata'nın kendisini değersiz hissettirdiğini, bu nedenle mutsuz ve yalnız olduğunu yazdığı da ortaya çıktı. Sedefnur'un ayrıca bir miktar kredi çektiği ve bu parayı Ahmet Ata'ya vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR

Sedefnur'un düştüğü yerin yaklaşık 5 metre uzağında bulunan cep telefonu ve polis memuru Ahmet Ata'nın cep telefonu da incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.

Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş
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Polis Memuru, Uyuşturucu, Ahmet Ata, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için onunla evlenmek istememiş - Son Dakika
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