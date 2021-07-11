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Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor

11.07.2021 12:22

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor 'Cinara Cedri' böceklerinin endemik sedir ağaçlarının öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor Arıcılar çiçek balındaki rekolte açığını sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor Kurak geçen mevsim...

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor

'Cinara Cedri' böceklerinin endemik sedir ağaçlarının öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor

Arıcılar çiçek balındaki rekolte açığını sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor

MERSİN - Kurak geçen mevsim sebebiyle çiçek balında rekolte düşüşü beklenirken, bu yıl bal hasadına imkan sağlayan sedir ormanları arıcılara umut oldu.

Doğu Akdeniz'de Mersin Torosları'nda yaklaşık 4 bin arıcı tarafından keçiboynuzu balı, sandal balı, lavanta balı, deve dikeni balı, meşe balı gibi onlarca çeşit bal üretiliyor. Mevsimin kurak geçmesi sebebi ile bu yıl çiçek balı üretiminde çok ciddi bir şekilde rekolte düşüklüğü bekleniyor. Tüm olumsuzluklara rağmen her yıl bal hasadına imkan vermeyen sedir ormanlarının bu yıl hasada imkan vermesi arıcıların yüzünü güldürdü. Endemik sedir ağaçları üzerinde yaşayan 'Cinara Cedri' böceklerinin sedir öz suyunu emerek dallar üzerine salgıladığı tatlı sıvıyı arılar bala dönüştürüyor. Arıcılar çiçek balında oluşan rekolte açığını şimdi sedir ormanlarından karşılamayı planlıyor.

Arıcılardan Celal Çay, "Özellikle bu yıl geç yağan yağmurlar Mersin'de Toros Dağlarında nemli bir ortam sağladı. Bu nemli ortam, sedirlerin bal salgılamasını sağladı. Arılarımızda sedir ağaçlarından bal topladı. Onu şuanda hasat ediyoruz" dedi.

Kurak geçen mevsim sebebiyle aracıların mutsuz olduğunu ifade eden Çay, "Çünkü çiçek balının verimi sadece Mersin'de değil, Anadolu'da neredeyse yüzde 70'e yakın düştü. Bu yıl sadece çok yüksek yaylalarda bir miktar çiçek balı olacak. Bizim çiçek ballarımızın yanında Mersin'de sedir ballarımızda var. Sedir balı bizim için bir umut oldu. Bizi mutlu etti. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Mersin Toroslarında sedir balı sağacağız. Nasıl Ege'nin çam balı varsa artık Mersin'in de sedir balı olacak" diye konuştu.

"Ciddi bir ekonomik gelir olur"

Sedir balının yöre için ciddi bir ekonomik gelir olacağını anlatan Çay, "Çiçek balalarındaki rekolte düşüklüğünü bu yıl sedir ile kapatmayı düşünüyoruz. Sedir balı şimdiki yıllara kadar olmuyordu, en son 2 sene önce hasat etmiştik. Bu yıl da bize ümit verdi. Sanki her yıl olacak gibi. Umut ederiz ki önümüzdeki yıllarda da sedir balı hasat ederiz. ve bu bizim için çok büyük bir kolaylık olur. Mersin'de biz aracılar için çok ciddi bir ekonomik gelir olur" şeklinde konuştu.

"Arıcılar rekolte kaybını sedir balı ile kapatacaklar"

Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt ise, Mersin'de yaklaşık 4 bin aracının bal üretimi için Toros Dağları'nda bulunduğunu belirtti.

Bu yıl çiçek balında rekolte düşüklüğü beklendiğini ifade eden Kurt, "Fakat Toros Dağları'nda bulunan 1800-2000 rakımlardaki sedir ormanlarından elde ettiğimiz sedir balı arıcılarımıza bir umut oldu. Şuan aracılarımız sedir balı hasadı yapmakta ve ciddi şekilde çiçek balında oluşan rekolte kaybını İnşallah sedir balı ile kapatacaklar" dedi.

Kurt, "Sedir ormanlarında oluşan sedir balı arıcılarımız için umut olacak, üretime devam edeceğiz. Bizlerinde yüzünü güldürecek" diye konuştu.

Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor
Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor

Toros Dağları, Mersin, Umut, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sedir balı kuraklıkta arıcının yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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