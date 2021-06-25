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Sedsal Enerji'nin reklam yüzü Seren Serengil oldu - Son Dakika

Sedsal Enerji'nin reklam yüzü Seren Serengil oldu

25.06.2021 10:01
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Enerji sektörünün önde gelen firmalarından Sedsal Enerji'nin reklam yüzü ünlü sanatçı Seren Serengil oldu.

Genç, azimli, vizyoner iş adamı Sedat Akdağ'ın liderliğinde adeta koşan Sedsal Enerji, bölgeye imzasını atmaya devam ediyor.

Muğla'nın gururu, rastgele değil planlı, programlı hamleleriyle her geçen gün istihdam kapasitesini ve üretim gücünü artıran Sedsal, kulvarında bölgede rakipsiz olarak büyüyor. Milli Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi neferi, girişimci ve vizyoner iş adamını Sedat Akdağ'ın liderliğinde büyük hedeflere koşan Sedsal Enerji'den üretim ve tedarik hizmeti katlayacak, işletme ve sanayi kuruluşlarına nefes aldıracak "ucuz ve indirimli elektrik" sözü. Türkiye'nin konuşacağı o reklamı ünlü sanatçı Seren Serengil duyurdu, Akdağ da tatlı bir sürprizle eşlik etti.

HEDEF SEKTÖRÜN BİR NUMARASI OLMAK

Hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik 'stratejik yatırımlar'ını sürdüren, faaliyet alanını genişleten Şirket'in gözü yükseklerde. Amaç sektörün bir numaralı oyun kurucusu olmak.

Genç patron, yürekten söylediği, "Sedsal Enerji, bir gün enerjiyi herkese bedava vermeyi kendine en önemli hedef olarak belirlemiştir" konuşmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuş, cesur düşüncesiyle sadece enerjinin aktörlerinin değil sokaktaki vatandaşın da büyük ilgisini çekmişti.

"CESUR, VİZYONER, DÜRÜST TÜCCAR" GÖMLEĞİ

Tanrı vergisi yeteneklerini girişimci ruhuyla birleştiren, yeniliklere açık, teknoloji aşığı Sedat Akdağ, hedeflerine emin adımlarla yürüyüşünü, benim diyen sanayi devlerinin bile cesaret edemeyeceği, dile getirmekten çekineceği, 'elektrik faturası kabusu'na getirdiği çözümle bir kez daha ilan etti. Bir yük nasıl kurumların sırtından alınır, gösterdi.

Akdağ, vatanını, vatandaşını düşünen bir iş adamı olarak, "cesur, vizyoner, dürüst tüccar" gömleğini bir kez daha giydi.

Üstelik çok tatlı bir sürprizle!

Sedsal Enerji'nin reklam yüzü Seren Serengil oldu

REKLAM YÜZÜ SEREN SERENGİL

Sedat Akdağ'ın kurucusu olduğu Sedsal Enerji'nin, tüm ülkeye örnek olması beklenen 'ucuz ve indirimli elektrik' sözünü, sanat dünyasının ünlü ve dobra ismi Seren Serengil duyuruyor. Sedsal'ın enerjisi ile Serengil'in enerjisi aynı reklamda buluşuyor. Üstelik Akdağ da oyuncu olarak katkı veriyor. Profesyonelleri aratmayacak bir kabiliyet sergileyerek…

Sedsal Enerji'nin 'reklam yüzü' olan Serengil, izleyicilere, "Bu elektrik faturalarından bıktım, siz bıkmadınız mı?" diye sesleniyor, devam ediyor: "Hastaneler, fabrikalar oteller, kısaca tüm kamu kuruluşları ve özel iş yerleri yani hayatın her alanında elektriği ucuza almak istiyorsanız sizde Sedsal Enerji'yi tercih edin."

Noktayı da Sedat Akdağ koyuyor: "Sedsal Enerji'yle tanıştınız mı? Sedsal Enerji indirimli elektriğin adresi…"

Hayatın her alanı için ucuz ve indirimli elektrik. İşte Türkiye'nin özlemi…

Sedsal Enerji'nin reklam yüzü Seren Serengil oldu

Seren Serengil, Türkiye, Enerji, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sedsal Enerji'nin reklam yüzü Seren Serengil oldu - Son Dakika


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