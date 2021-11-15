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SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK - Son Dakika

SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK

15.11.2021 14:35

NİĞDE'de felç geçiren 60 yaşındaki Musa Doğaray, sedyeyle getirildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu.

NİĞDE'de felç geçiren 60 yaşındaki Musa Doğaray, sedyeyle getirildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu.

17 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonrası felç geçiren Musa Doğaray, 45 gün önce tedavisi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Robotik yürüme cihazının da desteğiyle 45 gün süren tedavinin ardından Musa Doğaray, ayağa kalktı. Tedavisinin tamamlanacağı günü bekleyen Doğaray, sedye ile geldiği hastaneden yürüyerek çıkacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Doğaray'ın tedavisini yapan Dr. Ercan Kaydok, 45 seans süren tedavinin olumlu sonuç verdiğini ve hastaya özel olarak gerçekleşen rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.

Dr. Kaydok, "Hastamız Musa Doğaray beyin kanaması nedeniyle felç geçirmiş şekilde hastanemize başvurdu. Geldiği zaman sedyeye bağımlı şekildeydi. Ayakta duramıyordu. Hastanemizde yapılan tedavi ile hastamız yürümeye, desteksiz merdiven çıkmaya ve sağ kolunu kaba işlerde kullanmaya başlayacak şekilde düzelme gözlendi. 45 seans oldu ama hastamızın tedavisi devam etmekte. Kolunu geliştirme ve ince becerilerine yönelik tedavisi devam etmekte. Hayatta kimseye muhtaç olmaması için tedavisini sürdürüyoruz" dedi.

SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK
SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK
SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK
SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rehabilitasyon, Bor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEDYE İLE GELDİĞİ HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKACAK - Son Dakika


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