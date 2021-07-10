Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen olayda, Afgan kocanın henüz bilinmeyen bir nedenle eşine bıçakla saldırması sonucu kadın hayatını kaybetti. Saldırgan kocanın yanı sıra 1 erkek de yaralandı. Yaralılar, acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ufuk Sokak üzerinde bir ev ve önünde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.'yi evde bıçakla yaraladı. Olayda A.R.A. adlı şahıs da bıçaklandı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine polis ekipleri intikal etti. Ekipleri yaralı erkek A.R.A.'yı evin önünde yerde yatarken görürken, yaralı eş M.M.'yi ise evde kanlar içinde buldu. Bıçaklayan koca M.V.M. ise olay yerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.

SEDYE ÜSTÜNDE ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Bölgeye 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına bir süre sedye üzerinde müdahale etti. Ardından yaralılar 2 ambulansla hastaneye götürüldü. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen eşinin saldırdığı kadın M.M. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.