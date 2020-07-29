Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi - Son Dakika

Sedyede annesinin kucağında hastaneye getirildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonundan düştü. Yaralanan çocuk annesinin kucağında sedyeye konularak hastaneye getirildi. Olay, öğleden sonra Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Habip, birinci kattaki evin balkonunda oynarken düştü. Hafif yaralanan çocuğu görenler, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ahmet Habip'i sağlık kontrolünden geçirdi. Annesi Reşe Habip kucağındaki çocuğuyla birlikte ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kucağındaki çocuğuyla birlikte sedyede oturan anne, acil servise götürüldü. Çocuk müşahede altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:36

Kaynak: DHA

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