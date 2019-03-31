Son Dakika Haberleri: Sedyede Solunum Cihazına Bağlı Oy Kullandı

Sedyede Solunum Cihazına Bağlı Oy Kullandı

38 dakika önce

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91), sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi.

Sedyede Solunum Cihazına Bağlı Oy Kullandı, System.String[]
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91), sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi. Solunum cihazına bağlı olarak sandık başında oyunu kullanan Temiz, sağlık ekibine teşekkür etti.

Artvinli seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Hastanede tedavi gören Kaya Temiz, 112 Acil Servis ekibince ambulansla Şavşat Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Solunum cihazına bağlı olan Temiz, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Temiz, "Allah devletimize zeval vermesin. Her vatandaş oyunu kullanmalıdır. Sağlık ekiplerinin sayesinde oyumu kullandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimize vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. 

Kaya Temiz, oy verme işleminin ardından sağlık ekibince ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü.

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:10 Kaynak: DHA

Sabah, Şavşat, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedyede Solunum Cihazına Bağlı Oy Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]