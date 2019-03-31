Sedyede Solunum Cihazına Bağlı Oy Kullandı
52 dakika önce
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91), sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi.
ARTVİN'in Şavşat
ilçesinde, hastanede tedavi gören Kaya Temiz (91), sağlık görevlilerince oy kullanacağı okula sedyede getirildi. Solunum cihazına bağlı olarak sandık başında oyunu kullanan Temiz, sağlık ekibine teşekkür etti.
Artvinli seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere, sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Hastanede tedavi gören Kaya Temiz, 112 Acil Servis
ekibince ambulansla Şavşat Meslek Yüksekokulu'na getirildi. Solunum cihazına bağlı olan Temiz, 1013 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Temiz, "Allah devletimize zeval vermesin. Her vatandaş oyunu kullanmalıdır. Sağlık ekiplerinin sayesinde oyumu kullandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Devletimize vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi. Kaya Temiz, oy verme işleminin ardından sağlık ekibince ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. - Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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