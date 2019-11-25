Son Dakika Haberleri: Sedyedeki yaralıdan bir garip istek
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Sedyedeki yaralıdan bir garip istek

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kazada yaralanan ve sedyeye konulan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerine, "Benim bir şeyim yok beni niye götürüyorsunuz" diyerek hastaneye gitmek istemedi.

Sedyedeki yaralıdan bir garip istek, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kazada yaralanan ve sedyeye konulan motosiklet sürücüsü, sağlık görevlilerine, "Benim bir şeyim yok beni niye götürüyorsunuz" diyerek hastaneye gitmek istemedi.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde seyir halinde olan H.E. yönetimindeki 27 AAB 689 plakalı motosiklet, E.K. idaresindeki 34 BAK 409 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü H.E. yola savrularak yaralandı. Olayı gören 112 sağlık ekipleri hemen yaralıya müdahale etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü H.E, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye konuldu. Hareket bile edemeyen sürücü H.E, hastaneye gitmek istemedi. Kaza yerine toplanan meraklı vatandaşlar ise elleri cebinde olan biteni izlerken, durumunun iyi olduğunu anlatmaya çalışan yaralı H.E, "Benim bir şeyim yok niye götürüyorsunuz" diyerek sağlık ekiplerine seslendi. Sedyeyle ambulansa götürülen yaralı H.E, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza yerinde inceleme yaparken, hastaneye kaldırılan H.E.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Cumhuriyet Mahallesi, Motosiklet, Gaziantep, Hükümet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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