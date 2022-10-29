Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi

29.10.2022 17:44

Gaziantep'te ambulansa taşınırken sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası Suriye uyruklu Hüseyin Mustafa, yoğun bakımdaki 8 günün ardından hayatını kaybetti. Mustafa'nın ölümüne ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

21 Ekim'de Kocatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, diyaliz hastası Hüseyin Mustafa hastanedeki tedavisinin ardından eve getirilirken sedyeden düştü. Yeniden hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Mustafa, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası, 8 gün sonra öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Mustafa, yoğun bakımdaki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Hüseyin Mustafa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hüseyin Mustafa'nın yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.

Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası, 8 gün sonra öldü
Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası, 8 gün sonra öldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı Yunanistan ve Suriye sınırında 8'i terörist 16 kişi yakalandı SEDYEDEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİREN DİYALİZ HASTASI, 8 GÜN SONRA ÖLDÜ SEDYEDEN DÜŞÜP BEYİN KANAMASI GEÇİREN DİYALİZ HASTASI, 8 GÜN SONRA ÖLDÜ

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:04 Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Reha Muhtar'dan çarpıcı iddia: Beni akıl hastanesine gönderip gayri menkullerimi almaya çalışıyorlar
18:03 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17:51 Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı
17:47 Kötü koku ihbarına giden ekipleri şoke eden manzara! Hayvanseverler isyan etti
17:26 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Jorge Jesus'u çıldırtan olaya yorum: Hayretler içindeyim
16:40 Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ı deviren Fenerbahçe'nin oldu
16:34 Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi
16:32 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, TOGG fabrikasının açılışında konuştu: Doğru yapılan her şeyin arkasında dururuz
16:35 Konyaspor ile Kasımpaşa berabere kaldı! Galibiyet hasretleri 4 maça çıktı
16:05 Süper Lig ekibi Hatayaspor, gençliğinde Ankaragücü forması giyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maçlarına atanmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 18:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement