Mustafa, yoğun bakımdaki yaşam savaşını bu sabah kaybetti. Hüseyin Mustafa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu 'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hüseyin Mustafa'nın yaşamını yitirmesinin ardından savcılık tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü 'nce idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sedyeden düşüp beyin kanaması geçiren diyaliz hastası günler sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

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