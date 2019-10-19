Son Dakika Haberleri: Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi.
Son Dakika 3. Sayfa Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi.

Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi.

1 saat önce

Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi.

Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi... Siirt'te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk öldü

SİİRT - Siirt'te yıldırım çarpması sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü Bombat mezrasında evinin bahçesinde oynayan 12 yaşındaki Abdullah Saban yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Saban, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedyenin üzerinde yapılan kalp masajı da Abdullah'ı hayata döndüremedi.

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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