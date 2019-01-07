Son Dakika Haberleri: Sedyeyle Önce Adliyeye Sonra Cezaevine Götürüldü

Sedyeyle Önce Adliyeye Sonra Cezaevine Götürüldü

31 dakika önce

- Sedyeyle önce adliyeye sonra cezaevine götürüldüMANİSA - Turgutlu'da kasten adam öldürme suçunun zanlısı olan ve aynı olayda yaralanan şahıs adliyeye sedyeyle getirildi.

- Sedyeyle önce adliyeye sonra cezaevine götürüldü

MANİSA - Turgutlu'da kasten adam öldürme suçunun zanlısı olan ve aynı olayda yaralanan şahıs adliyeye sedyeyle getirildi. Zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Turgutlu İlçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Ç.'yi öldürdüğü iddia edilen ve aynı kavgada silahla yaralanan D.T., tedavi gördüğü hastaneden sedye üzerinde adliyeye getirildi.
Hastanede tedavisine devam edilen Diyar Tayfur, Turgutlu Adliyesine ambulansla getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı adliye çevresinde Tayfur, 112 sağlık ekipleri tarafından getirildi. Cumhuriyet Savcılığına ifade veren Tayfur, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tayfur, getirildiği gibi 112 Sağlık ekipleri tarafından polis koruması altından cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

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