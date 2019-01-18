Seehofer Durmuyor! 'Sınır Dışı Edilecekleri Cezaevinde Tutalım'

İÇİŞLERİ Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı diğer iki partinin temsilcilerine bilgi vermeden bu yönde bir tasarı hazırlığına başladı bile. Eğer tasarı yasallaşıp yürürlüğe girerse, artık sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar bir suçlu gibi sınır dışı edilene kadar hapiste tutulacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı diğer iki partinin temsilcilerine bilgi vermeden bu yönde bir tasarı hazırlığına başladı bile. Eğer tasarı yasallaşıp yürürlüğe girerse, artık sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar bir suçlu gibi sınır dışı edilene kadar hapiste tutulacak. Alman basınında yer alan haberlere göre Seehofer, böylece sınır dışı kararı verilen mültecilerin hem ortadan kaybolmasını hem de terör örgütleriyle bağlantı kurmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir diğer amaç da sınır dışı etmelerde yabancılar dairesinin yükünü hafifletmek.



ANAYASAL HAK İHLALİ



SPD İç İşleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka, "Bakan Seehofer'in sınır dışı etme problemini çözmek için gösterdiği çabayı anlıyorum. Ama yeni yöntemler bulmak yerine var olanların eksikliğini giderirsek bu konuda daha başarılı oluruz" sözleriyle Seehofer'in başlattığı çalışmaya karşı olduğunu belirtti.



Yeşiller Federal Meclis milletvekili ve Uyum Politikaları Sözcüsü Filiz Polat, "Seehofer anayasal hakkı ihlal etmek istiyor" derken, FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae ise, "Seehofer ülkenin temel hukuk ilkelerini çiğnemek için sınır dışı konusunu kullanıyor" dedi.

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