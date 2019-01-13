Seehofer: O Fotoğrafı Görünce 'Tüh' Dedim
49 dakika önce
CSU Genel Başkanı olarak 10 yıl boyunca görev yapan Seehofer, bu süre içinde kadınların siyasete girmesi ve parti içinde sorumluluk üstlenmesi için kadın kotasını hayata geçirdiğini hatırlattı.
CSU Genel Başkanı olarak 10 yıl boyunca görev yapan Seehofer, bu süre içinde kadınların siyasete girmesi ve parti içinde sorumluluk üstlenmesi için kadın kotasını hayata geçirdiğini hatırlattı. Parti içinde kadınların bir kısmının karşı çıkmasına rağmen kadın kotasını kabul ettirdiğini belirten Seehofer, şöyle dedi: "Maalesef kadınlar sadece bu kota sayesinde yönetimlerde yer alabiliyor. Federal Meclis de dahil eyalet meclislerinde kadın sayısı çok az. Kadınların katılımıyla politika daha iyi olur. Ben İçişleri Bakanı
olduktan sonra bakanlık içinde önemli birimlerde kadın sayısı arttı." Federal İçişleri Bakanı
olduğunda yedi erkek müsteşarıyla birlikte fotoğraf çektiren Seehofer, çekilen fotoğrafla ilgili ise şunları söyledi: "Bu fotoğraf benim federal siyaset alanında bir hatamdı. Fotoğrafı sonradan gördüğümde 'Tüh takım elbise giyen sekiz erkek kötü görünüyor' dedim" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:17
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