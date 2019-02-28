Seehofer: 'Saldırıya Katıldığına Dair Delil Yok'

Almanya
Federal İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında 2016'da Berlin
'deki Noel
Pazarı saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terör saldırısıyla ilgili soruşturmayı yürütenlerin, 2017'de sınır dışı edilen Bilal Ben Ammar'ın saldırıda yer aldığına dair bir delil bulamadıklarını belirten Seehofer, "Yapılan iki sorgulamasında da Ammar'ın eyleme katkı sağladığı veya bu eylemi istediğine ilişkin bir şey elde edilemedi. Güvenlik birimleri Ammar'ın Fas
istihbaratı için çalıştığı ya da Fas istihbaratının elemanı olduğuna ilişkin bir bilgisi bulunmuyor" dedi.
'NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'
19 Aralık
2016'da Polonyalı bir sürücünün kullandığı TIR'ı gasp eden Anis Amri, Breitscheid Meydanı'ndaki Noel Pazarı'na saldırı düzenlemiş, 12 kişi yaşamını yitirmiş, 70'ten fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının gerçekleştiği gün Anis Amri ile yakın arkadaşı Bilal Ben Ammar'ın aynı lokalde bulunduğu tespit edilmişti. Bilal Ben Ammar'ın saldırıdan sonra yakalanıp sorgulandığını belirten Seehofer, bir soru üzerine Ammar'ın şimdi nerede olduğuna ilişkin bilgilerinin olmadığını söyledi. Tehlikeli kişi ilan edilen Ammar, 2017'nin Şubat ayında Tunus
'a sınır dışı edilmişti. Bilal Ben Ammar'ın tam olarak sorgulanmadan sınır dışı edildiğine yönelik basında eleştiriler çıkmıştı. Seehofer, Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun Bilal Ben Ammar'ı tanık olarak dinlemek istediğini de sözlerine ekledi. Ammar'ın erken sınır dışı edilip edilmediğine ilişkin bir soruya ise Seehofer, "Bunu tam olarak Meclis Araştırma Komisyonu ortaya çıkarır" dedi.