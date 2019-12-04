Son Dakika Haberleri: Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
Son Dakika Güncel Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor - Son Dakika

Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aşılayan Dulkadiroğlu Belediyesi, mutfak müzesinde, Hataylı gastronomi öğrencilerini misafir etti.

Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü gelecek nesillere aşılayan Dulkadiroğlu Belediyesi, mutfak müzesinde, Hataylı gastronomi öğrencilerini misafir etti.


Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Kahramanmaraş'ın Mutfak Kültürünü gelecek nesillere aktarma amacıyla oluşturduğu mutfak müzesi, genç şefleri misafir ederek şehrin yemek kültürünü aşılamaya devam ediyor.


Hatay Uluçınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi öğrencileri, Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü öğrenmek ve farklı yemek çeşitleri gözlemlemek amacıyla müzeyi ziyaret etti. Uygulamalı olarak öğrencilere tarhana çorbası, etli havuçlu pilav ve havuç ekşilemesi tarifini öğrenen öğrenciler, Kahramanmaraş mutfağına hayran kaldıklarını söyledi.


Hatay Uluçınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kurter, Dulkadiroğlu Belediyesi'ne ve yetkililerine teşekkür ederek şunları kaydetti:


"Daha önceki ziyaretimizde Dulkadiroğlu Belediyesi yetkilileri mutfak müzesinde Kahramanmaraş'ın mutfak kültürünü öğrenebileceğimizi ve bize bu konuda yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Sağolsunlar bugün de bu sözlerini yerine getirdiler. Öğrencilerimiz verimli bir şekilde Kahramanmaraş mutfağının özel lezzetlerini en güzel şekilde öğrendiler. Ben bu güzel sunum ve karşılama için Dulkadiroğlu Belediyesine ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum." - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor
Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şef adayları Maraş lezzetlerini öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]