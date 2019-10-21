Son Dakika Haberleri: Şef aşçıya kendi restoranında yediği için 14 bin euro vergi cezası: Ben makarna yedim
Son Dakika Dünya Şef aşçıya kendi restoranında yediği için 14 bin euro vergi cezası: Ben makarna yedim

Şef aşçıya kendi restoranında yediği için 14 bin euro vergi cezası: Ben makarna yedim

1 saat önce

Fransa'nın Karayipler'de bulunan adası Guadeloupe'da iki restoran işleten bir Fransız aşçıya, yemeklerini kendi restoranlarında yediği için 14 bin euro vergi cezası kesildi

Şef aşçıya kendi restoranında yediği için 14 bin euro vergi cezası: Ben makarna yedim, System.String[]

Fransa'nın Karayipler'de bulunan adası Guadeloupe'da iki restoran işleten bir Fransız aşçıya, yemeklerini kendi restoranlarında yediği için 14 bin euro vergi cezası kesildi.


"L'Hotellerie-Restauration" dergisine konuşan şef aşçı Arnaud Bloquel, kendisini geçtiğimiz yıl bir vergi müfettişinin ziyaret ettiğini ve kontrollerde her şeyin normal olduğunu belirtti. Müfettişin çıkmadan önce "Nerede yemek yiyorsunuz?" sorusuna ise Bloquel, "Restoranımda yiyorum çünkü tüm günüm burada geçiyor." cevabını verdiğini açıkladı.

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Karayipler, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:33 
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