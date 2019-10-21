Şef aşçıya kendi restoranında yediği için 14 bin euro vergi cezası: Ben makarna yedim
1 saat önce
Fransa'nın Karayipler'de bulunan adası Guadeloupe'da iki restoran işleten bir Fransız aşçıya, yemeklerini kendi restoranlarında yediği için 14 bin euro vergi cezası kesildi
Fransa'nın Karayipler'de bulunan adası Guadeloupe'da iki restoran işleten bir Fransız aşçıya, yemeklerini kendi restoranlarında yediği için 14 bin euro vergi cezası kesildi.
"L'Hotellerie-Restauration" dergisine konuşan şef aşçı Arnaud Bloquel, kendisini geçtiğimiz yıl bir vergi müfettişinin ziyaret ettiğini ve kontrollerde her şeyin normal olduğunu belirtti. Müfettişin çıkmadan önce "Nerede yemek yiyorsunuz?" sorusuna ise Bloquel, "Restoranımda yiyorum çünkü tüm günüm burada geçiyor." cevabını verdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:33
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