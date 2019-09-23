Şef Ebru Baybara Demir'in hikayesi akademik çalışmaya konu oldu

Şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in hayata geçirdiği projeler, akademik çalışma haline getirilerek Portekiz'deki uluslararası konferansta sunuldu.



Mardin'in ilk turistik girişimini hayata geçiren, bölgedeki kadınlara ve Suriyeli mülteci kadınlara hayata geçirdiği sosyal girişim projeleriyle iş imkanı oluşturan, yerel tohumları toprakla buluşturan, dünyanın en önemli mutfak kültürü yarışması Bask Dünya Aşçılık Ödüllerinde iki kez finale kalan Ebru Baybara Demir'in yaptıkları akademik çalışmaya konu oldu.



Bu kapsamda, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İge Pırnar ile İşletme Bölümü Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Çelebi, başarılı şef ve sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in yaptıklarını inceleyerek, akademik bir çalışmaya imza attı. "Gastronomide Sosyal Girişimcilik: Ebru Baybara Demir Örneği" başlıklı akademik çalışma, Prof. Dr. İge Pırnar ve Doç. Dr. Engin Deniz Eriş tarafından, Portekiz'de bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Turizm Konferansı'nda sunuldu.



Kadının gücünü yaşatan projeler



Prof. Dr. İge Pırnar, çalışmada; Ebru Baybara Demir'in projelerini, Mardin'deki ev kadınlarının ve mültecilerin nasıl ekonomik yaşama katıldığını anlattıklarını belirterek, "Bunların yani sıra Demir'in sadece gastronomi alanında mutfakta değil, bölgedeki tarımın da iyileştirilmesi için yaptığı çalışmalar, uluslararası projeler ve oluşturduğu katma değer anlatıldı. Teori ve pratiği birleştiren çalışmada, Demir'in, Mardin'in ilk turistik işletmesi olarak ve kadın gücünün ortak işbirliği sonucunda ortaya çıkan Cercis Murat Konağı ile başlayan, Mardin'in geleneksel el sanatlarının yorumlanması ile oluşturulan 'Hayatım Yenibahar' atölyesi ve 160 kadına eğitim ve uluslararası fuarlara katılım ve sonrasında farklı restoranlarda istihdam olanağı veren 'Amazon Kraliçeleri' eğitim projesi gibi toplumsal fayda sağlayan projeleri ile yöreye özgü Sorgül Buğdayına ilişkin tarımsal faaliyetler bireyler açısından deneyimsel sosyal girişimcilik modeli üzerinden anlatıldı" diyerek çalışma hakkında bilgi verdi.



Dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerin, oturuma büyük ilgi gösterdiğini belirten Doç. Dr. Engin Deniz Eriş ise "Türkiye'den başarılı bir sosyal girişimcilik örneği literatüre kazandırılmış oldu. Kadınlara istihdam sağlanması ve eğitimi, Mardin destinasyonunda turizmin geliştirmesi, bölgedeki sosyo-ekonomik hayat kalitesinin geliştirilmesi, yerel hediyelik ürün ve yemek reçetelerinin korunarak aktarılması, yerel mutfak kültürlerinin yaygınlaştırılarak ticarileştirilmesi gibi pek çok faydası olan başarılı örnek olay sunumu, akademik model ile birleştirilince son derece ilgi çekti. Diğer ülke katılımcılarından akademisyenler, kendi ülkelerinde de bu tür girişimlerin başlatılabilmesi için destek verilmesi konusunda talepte bulundu" diye konuştu. - İZMİR