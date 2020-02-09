Şef Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla 2. kez Carnegie Hall'da konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şef Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla 2. kez Carnegie Hall'da konser verdi - Son Dakika

Şef Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla 2. kez Carnegie Hall'da konser verdi

6 saat önce

NEW New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın ABD'de kurduğu ve yönettiği "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) orkestrasının verdiği konsere ev sahipliği yaptı.

Şef Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla 2. kez Carnegie Hall'da konser verdi, System.String[]

NEW New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın ABD'de kurduğu ve yönettiği "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) orkestrasının verdiği konsere ev sahipliği yaptı.

Çok sayıda orkestra kuran, dünyanın birçok yerinde konserler veren ve ABD'de "Fahri Profesör" (emeritus) unvanı verilen Aykal, New York'ta kurduğu orkestra ile Carnegie Hall'da ikinci konserini verdi.

"Anatolian Inspirations" (Anadolu Esintileri) adlı konserle sanatseverlerin karşısına çıkan orkestra, Ferit Tüzün'ün "Esintiler" bestelerinin yanı sıra Mozart ve Beethoven'dan seslendirdiği eserlerle izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

Konser, New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu tarafından düzenlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Gürer Aykal, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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