Şef Kemal Demirasal Londra'da Anadolu mutfağını tanıttı - Son Dakika

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği etkinlik kapsamında İzmirli şef Kemal Demirasal, İngiltere'de Anadolu mutfağını meraklılarına tanıttı.

YEE'nin, Fransız aşçılık okulu Le Cordon Bleu ile ortaklaşa düzenlediği "Köklerden Çağdaş Anadolu Mutfağı'na" adlı etkinlikte, ödüllü şef Demirasal, Londralılara kuzu tandır ile baklavanın yapımını ve tarihini anlattı.

Demirasal, Türkiye'de özellikle bayramlarda ve büyük kutlamalarda baklava ve kuzu tandır tercih edildiği için etkinlikte bu iki yemeği Londralılara tanıtmak istediğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan davetliler de bir yandan Türk mutfağından farklı lezzetlerin yapımını izlerken, bir yandan da Demirasal'ın şefliğe uzanan yolculuğuna ilişkin de sorular yöneltti.

Eski milli sörfçülerden olduğunu anlatan şef Kemal Demirasal, daha sonra ilgisi ve yurt dışında gezip gördüğü mekanlardan sonra şefliğe merak saldığını ve bir restoran açtığını dile getirdi.

Demirasal, şef olma yolculuğunda karşılaştığı zorluklardan da bahsederek, katılımcılara tavsiyelerde de bulundu.

Davetliler, etkinliğin sonunda Şef Kemal Demirasal'ın yaptığı yemeklerden tattı.