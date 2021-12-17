ŞEF MEHMET YALÇINKAYA: İYİ YEMEK SUNUMLARI KOPYALANSIN - Son Dakika

Design Week Türkiye kapsamında düzenlenen 'Gastronomi ve Tasarım' başlıklı oturumda konuşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, çok kötü yemek sunumlarının olduğuna dikkat çekerek, 'Yemek sunumları iyi yapanlardan kopyalansın. Ahır küreğinin üzerinde yemek sunuluyor' dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile bugün başlayan Design Week Türkiye'de 'Gastronomi ve Tasarım' paneli düzenlendi. Gazeteci, yazar Songül Hatısaru'nun moderatörlüğünü üstlendiği panele, şef Aylin Yazıcıoğlu, işletmeci ve danışman Emre Ergani, gastronomi iletişimcisi Gökmen Sözen, şef Mehmet Yalçınkaya, tasarımcı Özlem Tuna ve televizyon programcısı Refika Birgül katıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin dinleyici olarak yer aldığı panel, yoğun ilgi gördü. Gülle, kendilerine düşen bir proje ve destek olduğunda sektör temsilcilerinin yanlarında olacaklarını söyledi.

PASTACILIK KONUSUNDA BOŞLUK VAR

Tabak tasarımları hakkında konuşan şef Aylin Yazıcıoğlu, tabak tasarımlarının modern şeflerle eşleştirilmesini doğru bulmadığına dikkat çekti. Yazıcıoğlu, pastacılıkta boşluk olduğuna da vurgu yaparak, 'Pastacılık konusunda boşluk var. Batı tarzı pastacılığın yayılması biraz gecikti. Kaplama pastalar küçük bölümünü oluşturuyordu. Erkek meslektaşlarımın pastacılığa yönelmediğini gördüm. Kadınlara uygun bir ön yargısı var. Pastacılık öyle bir şey değil. Genç arkadaşlarımız pastacılığa eğilmeliler' dedi.

YEREL MALZEMELER SEÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

Tasarım ve yemek yaparken aslında problem çözüldüğünü belirten tasarımcı Özlem Tuna ise 'Arkasından problemi yaratıyoruz. Bu böyle dönüp duruyor. Yerel malzemeleri seçiyor olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

ELİMİZDEKİ DEĞERLER YETERİNCE ANLATILMIYOR

Panelde konuşan şef Mehmet Yalçınkaya, 'Elimizdeki değerlerin yeterince anlatılmadığını düşünüyorum. Biz yurt dışına baklava değil fıstık anlatmalıydık. Kendi yarattığımız tasarımları, ürünleri, geçmiş kültürleri hızlıca tanıtıp ekonomiye katmamız gerekiyor' dedi.

İYİ SUNUMLAR KOPYALANSIN

Yemek sunumunun önemini dile getiren Yalçınkaya, 'Biz sunumlarımız kopyalansın istiyoruz çünkü çok kötü sunumlar olabiliyor. Yemek sunumları iyi yapanlardan kopyalansın. Ahır küreğinin üzerinde yemek sunuluyor. Benimkiler kopyalansın, ben izin veriyorum' diye konuştu.

GASTRONOMİ ENDÜSTRİSİ POLİTİKASINA GEÇMEK LAZIM

Gastronomi iletişimcisi Gökmen Sözen, dünyadaki en iyi restoranların gastro turizm ile yaşadığına dikkat çekerek, 'Dünyadaki en iyi restoranlar bununla yaşıyor. Türkiye geride gözüküyor çünkü eğitim politikamız çok zayıf. Biz bu işe ilkokuldan başlamalıyız. İlkokulda çocuklara bir sayfa tarım dersi lazım, yemek karnıyarık görmesi lazım. Hakkari'deki çocuk sushiyi belki ömrü boyunca görmeyecek ama oraya sushi fotoğrafı koymamız lazım. Tasarım için 3-4 restoranımız var. Türkiye geleneksel modelle gidiyor. Çok iyi kebapçı, balıkçımız var. Çok iyi potansiyel şeflerimiz var. Bizim bu politikayı değiştirmemiz lazım. Teknik ve tasarımı değiştirmemiz lazım. Acilen genç nüfusumuz yurt dışına stajyer olarak çalışmaya yollamamız lazım. Bu çocuklara yatırımcılar bulmamız lazım. Türkiye cafe cenneti biz bu oyunu değiştirmeliyiz. Gastronomi Endüstirisi Politikası'na geçilmesi lazım' ifadelerini kullandı.