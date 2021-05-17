Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı

MasterChef Türkiye'nin sert mizaçlı şefi Mehmet Yalçınkaya'nın 18 yaşındaki kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen oldu. Şimdilerde Dominik'te tatil yapan Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

SERE SERPE POZ VERDİ

Instagram'da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sude Yalçınkaya, sarı bikinili pozlarını paylaştı. Ailesiyle tatilde olan Yalçınkaya, bikiniyle bir ağacın gövdesine uzanarak poz veren Sude Yalçınkaya, o anları "Yaz bebeğim" notuyla paylaştı.

KIYAFETİYLE GÜNEŞLENDİ

Farkında olmadan kıyafetiyle güneşlenen Sude Yalçınkaya, 3 gün önce yayınladığı bir pozunu da "Yanlış bir şekilde neden yanmamalısınız, işte bu yüzden" diyerek paylaşmıştı. Kızının paylaşımını gören Mehmet Yalçınkaya ise "Sana demiştik" yorumunu yaptı.