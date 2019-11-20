Son Dakika Haberleri: Şef Ömür Akkor Malezya'da Anadolu'dan yemek hikayelerini anlattı - ŞAH
Son Dakika Güncel Şef Ömür Akkor Malezya'da Anadolu'dan yemek hikayelerini anlattı - ŞAH - Son Dakika

Şef Ömür Akkor Malezya'da Anadolu'dan yemek hikayelerini anlattı - ŞAH

6 saat önce

Yazar ve yemek şefi Ömür Akkor, Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU) öğrencilerine Anadolu mutfağının tarihini anlattı.

Yazar ve yemek şefi Ömür Akkor, Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU) öğrencilerine Anadolu mutfağının tarihini anlattı.

MSU'da düzenlenen "Dünyanın En Eski Mutfağı: Anadolu'dan Yemek Hikayeleri" etkinliğinin açılış konuşmalarını Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur Müdürü Dr. Ömer Altun ve MSU Rektörü Prof. Mohd Şükrü AB Yajid yaptı.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Akkor, Anadolu'daki Hititlerin yemek ve mutfak konusunda çok zengin olduğunu belirterek, "Hitit tabletlerini incelediğimizde 100'ün üzerinde hamur işi yemeğinin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Bugün dahi bizde 100'ün üzerinde hamur işinin anlatıldığı bir yemek kitabı yok." diye konuştu.

Akkor, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ise Anadolu'da yemek kültürünün iyice geliştiğinin altını çizerek, "Osmanlı'nın bir mutfak imparatorluğu olduğunu söylersek yanlış olmaz." dedi.

Osmanlı döneminde sultan ve saray ahalisinin yemek kültürüne dair bilgiler veren Akkor, asistan şefi Alper Tuğrul Ünlütürk ile hazırladığı Osmanlı saray tatlılarından hakan helvasını (Helva-i Hakani) katılımcılara ikram etti.

Konuşmanın sonunda Akkor, üniversitenin gastronomi okuyan öğrencilerine, "Pişirdiğiniz yemeklerin bir tarihi olduğunu hatırlamalı ve mutlaka tarih çalışmalısınız." tavsiyesinde bulundu.

Şef Akkor, MSU gastronomi öğrencilerinden iki kişiye de yanında burslu staj imkanı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin ardından üniversitenin akademik kadrosu ve katılımcılarla fotoğraf çektiren Akkor, Malezya basınına da röportaj verdi.

Akkor, dün de Malezya Kraliçesi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile Türk yemekleri yapmıştı.

Şef Ömür Akkor Malezya'da Anadolu'dan yemek hikayelerini anlattı - ŞAH

İstanbul Bilim Üniversitesi, Malezya, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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