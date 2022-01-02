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Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek - Son Dakika

Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek

02.01.2022 12:07
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek

Türkiye'nin tanınan şeflerinden Türev Uludağ, Soma kömür madeninde çalışan işçiler için özel yemek hazırladı.

Türkiye'nin tanınan şeflerinden Türev Uludağ, Soma kömür madeninde çalışan işçiler için özel yemek hazırladı.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Türev Uludağ, Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madenlerinde çalışan işçiler için özel yemekler hazırladı. İlk olarak Soma'daki kömür madenine gelen Uludağ, burada maden işçileri tarafından karşılandı. Madene girmeden önce iş sağlığı güvenliği uzmanlarından güvenlik önlemlerini dinleyen ve eğitim alan Uludağ, baretini, güvenlik kıyafetlerini ve ekipmanlarını yanına alarak madene indi.

Yerin 500 metre altında yemek

Ziyaretinin ikinci gününde madencilere yemek hazırlamak için kollarını sıvayan Uludağ, ateşini yaktı. Kendi elleriyle kumpir kokoreç, kestaneli arpa şehriyeli pilavı, közlenmiş sebzelerden özel meze ve salata hazırlayan Şef Uludağ, yemekleri madencilerin çalıştığı kömür sahasına götürdü. Sefer tasında servis edilen yemekler madencilerden tam not aldı. Emekçi madenciler, Şef Uludağ'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Onlar karanlığı aydınlığa çevirenler"

Madenciliğin her zaman zor bir meslek olduğunu bildiğini aktaran Uludağ, "Ancak buraya gelince öğrendim ki benim sandığımdan çok daha zormuş. Onlara yemek yapmak benim için büyük fırsat. Böyle kahramanlara yemek yapabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Onlar karanlığı aydınlığa çevirenler" ifadelerine yer verdi.

Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek
Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek

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Türkiye, Uludağ, Kömür, Soma, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şef Uludağ'dan yerin 500 metre altında madenciler için yemek - Son Dakika
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