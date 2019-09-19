Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile karşı karşıya geldi

Ünlü komedyen Sefa Doğanay'a sosyal medya hesabından mesajlar gönderen ve adresine gittiği iddia edilen Kuduret Dinar'ın yargılanmasına başlandı. Kuduret Dinar duruşmadaki savunmasında iddianamedeki suça konu olan mesajları kendisinin yazmadığını söyledi.

Bir televizyon programındaki yarışma ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Sefa Doğanay, kendisine sosyal medya hesabından tehdit ve taciz içerikli mesajlar attığını söyleyerek şikayetçi olduğu hayranı ile ilk kez mahkemede karşı karşıya geldi.

Bakırköy 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Kuduret Dinar ile müşteki Sefa Doğanay hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Kuduret Dinar, panik atak rahatsızlığı olduğunu ve gerektiğinde oturarak konuşmasına devam edip edemeyeceğini sordu. Hakim, Kuduret Dinar'a rahatsızlanırsa oturarak konuşmasına devam edebileceğini söyledi.

"HİÇBİR KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Kendisinin öğretmen olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, bir eğitimci ve psikolog olarak konuşmak istediğini söyleyerek "2017'de Sefa Doğanay'ı sosyal medyada gördüm tanışmak istedim. Mektup yazıp fotoğrafımı adresine gönderdim. Duygularımı samimi bir şekilde aktardım. Fotoğrafı posta ile gönderdim. Adresini sosyal medyadan biliyordum. Sonra beni engelledi. Ben bir sıkıntı mı oldu diye öğrenmek istedim. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Sosyal medyadaki hesabımdan kendisine mesaj attım. Hakaret etmedim aksine güzel şeyler yazdım" şeklinde konuştu.

Hakim sanık Kuduret Dinar'ın savunmasında ayrıntıya girmesi nedeniyle 'hikaye anlatmayın' şeklinde uyarıda bulundu. Kuduret Dinar ise 'hikaye anlatmıyorum' dedi.

Suçlamaların iftira olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, iddianameye konu mesajları kendisinin yazmadığını ifade etti.

"GÖRÜŞECEĞİZ SEVGİLİM"

Sanık Kuduret Dinar'ın ardından söz verilen müşteki Sefa Doğanay ise Dinar hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı aldığını söyleyerek, "Bu hanımefendi psikolojik olarak kendisi aşk yaşıyor benimle. Mahkeme tarihini söyleyerek bana yakın bir tarihte tekrar mesaj attı 'görüşeceğiz sevgilim' diye. Ev adresime sosyal medya hesaplarından erişemez. Öyle olsa evimin kapısının önünde bir sürü kişi olurdu. İddianameye konu mesajlar ile tehdit ve hakarete uğradığım doğru" şeklinde beyanda bulundu. Sefa Doğanay'ın beyanlarına karşı konuşmak isteyen Kuduret Dinar'a hakim söz vermeyerek duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

"BEN ONA GAYET SAF VE TEMİZ DUYGULARIMLA YAKLAŞTIM"

Duruşmanın bitmesinin ardından Sefa Doğanay basın mensuplarına bir açıklama yapmak istemedi. Kuduret Dinar ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendisine karşı iftira atıldığını söyleyerek "Duygularımla oynandı öyle diyeyim. Ben ona gayet saf ve temiz duygularımla yaklaştım. Ondan bir şey de beklemedim. Karşılık mecburi değil, beklemedim. Ama bir cevap vermesini istedim. O da beni gitti dava etti. Kesinlikle kabul etmiyorum suçlamayı ve hakkımı arayacağım. Ben kesinlikle rahatsız eden mesajlar atmadım. Mesaj gönderdim ama güzel mesajlar gönderdim. Duygularımı açıklayan mesajlar gönderdim. Siteye gittim ama onu rahatsız etmek için değil onunla konuşmak için gittim. Tehdit etmedim" şeklinde konuştu.

"GERÇEKTEN SEVDİM AMA HATA YAPMIŞIM DEMEK Kİ"

Kendisinin çifte vatandaş olduğunu söyleyen Kuduret Dinar, "Şu anda hukuk okuyorum. Çok şaşırdım açıkçası hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Umarım hayırlı sonuçlanır. Onun yüzünden de şu anda psikolojik sıkıntılar yaşıyorum. Bir hafta klinikte onun yüzünden yatmak zorunda kaldım. Panik atak sorunu yaşıyorum. Bir de beni başka hesaplardan takip etti kendisi bunu reddediyor. Ben başka hesaplardan takip etmedim diyor. Savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum bunun hakkında savcılık kabul etmedi. Tekrar suç duyurusunda bulunacağım. İlk etapta benimle iletişime geçse daha iyi olurdu gidip dava açacağına. Ben sonuçta bir kadınım, anneyim. Duruşmadaki tavrı çok hakaret içericiydi, çok ağırdı, sinirli bir yapısı vardı. Sefa Doğanay'ın hayranı değilim. Ama sevdim. Gerçekten sevdim. Ama hata yapmışım demek ki. Onun tanıdıkları aracılığı ile de rahatsız edildim. Bunu da bildirmek isterim" dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kuduret Dinar'ın Sefa Doğanay'a attığı mesajlara yer verildi. Kuduret Dinar'ın sosyal medya hesabından "Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini yazdım kafamda unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime çıkaramazlar yüreğimden yine" şeklinde Sefa Doğanay'a mesaj attığı aktarıldı.

Kuduret Dinar'ın bu sözler ile Sefa Doğanay'ı tehdit edip hakarette bulunduğu ayrıca Sefa Doğanay'a sık sık mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu belirtildi. İddianamede Kuduret Dinar'ın savunmasında şikayetçi Sefa Doğanay'ı tanıdığını 2018 yılının Aralık ayından sonra kendisi ile iletişime geçmediğini söylediği aktarıldı. Dinar'ın ayrıca kendisiymiş gibi başka birinin mesaj atmış olabileceği ve bu yazıları yazmadığını beyan ettiği de iddianamede açıklandı. Kuduret Dinar'ın 'tehdit', 'hakaret' ve 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Melike İnal/İHA)