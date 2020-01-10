Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor

Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da

6 saat önce

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'dan Sefa Durmuş'u transfer etti.

Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da, System.String[]

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor'dan Sefa Durmuş'u transfer etti.


Karacabey Belediyespor, 30 yaşında sol kanatta oynayan Sefa Durmuş ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Eksik olarak gördüğümüz sol kanat mevkine Serik Belediyespor'dan Sefa Durmuş'u transfer ettik. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.


Kahramanmaraşspor altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sefa Durmuş, sırasıyla Turanspor, Maltepespor, Tuzlaspor, Etimesgut Belediye, Buca, Esenler ve Serik Belediyespor formalarını giydi. Bu sezon Serik Belediyespor formasıyla 16 maça çıkan Sefa Durmuş, bir kez de gol atma başarısı gösterdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Guilherme ile görüştüğünü açıkladı Sivasspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
22:43 Kayserispor'un hocası Robert Prosinecki: "İlk geldiğimde kümede kalmıştık" - Son Dakika Spor
22:40 Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Son Dakika Spor
22:34 Altınordu, Ali Yaşar'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti - Son Dakika Spor
22:32 Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta mücadelesi... - Son Dakika Spor
22:26 Giresunspor genç oyuncu Ertuğrul Şenlikoğlu'nu transfer etti - Son Dakika Spor
22:23 İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü - Son Dakika Spor
21:36 Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]