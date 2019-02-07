Sefa Öztürk'ün İlk Filmi "Güven" Sofya Film Festivali'nde Yarışacak

Sefa Öztürk'ün ilk filmi "Güven", 7-17 Mart'ta düzenlenecek Sofya Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası yarışma bölümüne kabul edildi.

Sefa Öztürk'ün ilk filmi "Güven", 7-17 Mart'ta düzenlenecek Sofya Uluslararası Film Festivali'nin uluslararası yarışma bölümüne kabul edildi.



Başrollerini Bülent Çolak, Gözde Çığacı, Ahmet Kaynak ve Serkan Keskin'in paylaştığı film, bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen festivalde jüri karşısına çıkacak.



Daha önce 55. Uluslararası Antalya Film Festivali ve 6. Boğaziçi Film Festivali'nde yer alan "Güven"in yapımcılığını F. Serkan Acar, Muhammet Çakıral ve Dilek Aydın üstleniyor.



Film, Zonguldak'ta bir güvenlik şirketinde çalışan Ali ve eşi Meryem'in hikayelerini konu ediniyor.

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