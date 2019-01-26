Son Dakika Haberleri: Sefa Sirmen'in Sara Hastası Yeğeni Beyza, Hayatını Kaybetti

Sefa Sirmen'in Sara Hastası Yeğeni Beyza, Hayatını Kaybetti

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Beyza Sirmen (23) evde yanlız olduğu sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası yaşamını yitirdi.

Sefa Sirmen'in Sara Hastası Yeğeni Beyza, Hayatını Kaybetti, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Beyza Sirmen (23) evde yanlız olduğu sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonrası yaşamını yitirdi.

CHP eski milletvekili ve belediye başkanı Sefa Sirmen'in yeğeni olan Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Beyza Sirmen evde tek başınayken iddialara göre epilepsi nöbeti geçirdi. Dışarıda olan ailesi eve geldiğinde kızları Beyza'yı yerde yatar bir şekilde görünce hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Beyza Sirmen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sirmen'in cansız bedeni otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Cenaze yarın öğle namazına müteakip Gölcük Hamidiye köy camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:21 Kaynak: DHA

Gölcük, Sefa Sirmen, Güncel
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