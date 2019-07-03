Sefa Yılmaz Gençlerbirliği'nde
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli oyuncu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:11 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği
, deneyimli oyuncu Sefa Yılmaz
ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan
'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takımımız Sefa Yılmaz'ı transfer etti. Son olarak Altınordu
forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladık. Berlin
doğumlu futbolcu ülkemizde Kayserispor
, Trabzonspor
, Alanyaspor, Gaziantepspor
, Boluspor
ve Altınordu takımlarında forma giydi.İmza töreninde Kulüp Genel Menajerimiz Emrah Atasoy
ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan da hazır bulundu"
- İstanbul
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