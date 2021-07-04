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Sefa Yılmaz: "Takıma çok faydam olacak" - Son Dakika

Sefa Yılmaz: "Takıma çok faydam olacak"

04.07.2021 16:40

DG Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.

DG Sivasspor'un yeni transferi Sefa Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum." dedi.

Kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu Sefa Yılmaz, Bolu kampında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Sefa, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Demir Grup Sivasspor, çok köklü bir takım. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem lig de hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

"Sivasspor'un teklifini hiç düşünmeden kabul ettim"

Transfer sürecinden de bahseden Sefa, "Hocamız menajerim ile görüştü. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Demir Grup Sivasspor'dan teklif gelince menajerime de söylemiştim, hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Demir Grup Sivasspor çok köklü bir takım. Son senelerde çok başarı yıllar da geçirdi. Bu yüzden hiç düşünmeden Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"En iyi şekilde temsil edeceğiz"

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Sefa, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah Avrupa'da ülkemize güzel hizmet ederiz. Sakatlıktan uzak bir sezon yaşar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."

"Agresif bir yapım var"

Saha içinde agresif bir yapıya sahip olduğunu ve her şeyini sahaya yansıtmaya çalıştığını kaydeden Sefa, "Mücadeleden hiçbir şekilde vazgeçmeyen ve her zaman üstüne koyan bir oyuncuyum. İki yöne oynayabilen bir oyuncuyum. Hiçbir zaman pes etmem ve sonuna kadar mücadele ederim. Takıma çok faydalı olacağıma inanıyorum." dedi.

Kampın keyifli geçtiğini ve takım içinde çok iyi karşılandığını söyleyen Sefa, yoğun bir tempoyla lige hazırlandıklarını da belirtti.

"Taraftarın önünde oynamak çok ayrı"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar gereği 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasını da değerlendiren Sefa, "Taraftarın önünde oynamak çok ayrı bir şey. Onların motivasyonuna ve desteğine çok ihtiyacımız var. Demir Grup Sivasspor taraftarı gibi ateşli bir taraftar önünde oynamak ayrı bir motivasyon veriyor. Yeni sezonda sahamızda taraftarımız ile birlikte çok iyi mücadele ederek başarılı bir sezon geçiririz." diyerek sözlerini tamamladı. - SİVAS

Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak
Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak

Sefa Yılmaz, Sivasspor, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sefa Yılmaz: 'Takıma çok faydam olacak' - Son Dakika Spor


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