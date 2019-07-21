Son Dakika Haberleri: Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi.

1 saat önce

Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi.

Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi., System.String[]
Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
İtfaiye, Sefaköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
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