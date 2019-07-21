Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi
1 saat önce
Sefaköy Beşyol'da trafik kazası meydana geldi.
Sefaköy Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Beşyol'da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(İHA)
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