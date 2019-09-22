Son Dakika Haberleri: Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.

15 dakika önce

Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.

Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı., System.String[]

Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

Sefaköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi! Kışlık elbiselerle sokağa çıktılar
Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki Köprüdeki intihar girişimini küçük kızına canlı canlı izletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 09:21:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]