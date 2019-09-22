Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.
15 dakika önce
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
Sefaköy D-100 karayolu Topkapı istikametinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda 2 kişi yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
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