Son Dakika Haberleri: SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN (1)
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SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN (1)

2 gün önce

Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN (1), System.String[]

Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler


Sefaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:31 Kaynak: DHA
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