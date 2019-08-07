Son Dakika Haberleri: Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)
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Sefaköy'de atık deposunda yangın (1)

1 saat önce

SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı.

Sefaköy'de atık deposunda yangın (1), System.String[]
SEFAKÖY'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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